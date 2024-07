Ingo Peters: Erste Worte nach der Magen-OP! So geht es dem "Schwiegertochter gesucht"-Star

"Mir geht es aktuell gut", verkündet Ingo in seiner Instagram-Story und bedankt sich für die Genesungswünsche seiner Follower. Er habe am Morgen schon ein bisschen aufstehen und das Bad benutzen können. "Habe aktuell noch ein bisschen Luft im Bauch, was ein bisschen unangenehm ist", berichtet er weiter. "Das werde ich heute bestimmt wegspazieren können. Ich fange jetzt langsam an, Wasser zu trinken. (...) Dann hoffe ich mal, dass es langsam bergauf geht!"

Es wird wohl eine Weile dauern, bis er seinem gewohnten Alltag nachgehen kann. Nach einer Magenverkleinerung kann es einige Wochen dauern, bis der Patient sich davon erholt. Und natürlich wird in der Anfangszeit auf weiche Kost gesetzt. Erst später darf man wieder feste Nahrung zu sich nehmen ... natürlich nur in kleinen Portionen! Vor Ingo liegt also eine schwierige und spannende Zeit voller Veränderungen! Zum Glück steht Ehefrau Annika ihm in dieser Zeit bei, spendet ihm Kraft und stärkt ihm den Rücken ...