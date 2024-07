Ingo Peters: Update vor der OP! Jetzt muss er ganz stark sein

Auf seinem Instagram-Kanal gibt Ingo seinen Fans ein langersehntes Update. "Heute ist der Stichtag. Heute beginnt die Eiweiß-Phase. Hier ist schon ein sehr unappetitlicher Shake", erzählt er seinen Fans kichernd am Frühstückstisch. "Heute Mittag gibt es eine Cremesuppe. Mal gucken, welche das ist." Vor einer Magen-OP ist es üblich, diese zweiwöchige Phase zu durchlaufen und sich fast nur flüssig zu ernähren. In dieser Zeit verliert der Patient nicht nur Gewicht, sondern reduziert auch den Fettanteil der Leber. Dadurch soll es den Ärzten außerdem erleichtert werden, während der OP den Magen zu erreichen.

Vor einigen Wochen hat Ingo bereits die "Abnehmspritze" Ozempic ausprobiert und einiges an Gewicht verloren. Doch die Nebenwirkungen haben es in sich! "Es ist echt heftig", klagt der 33-Jährige nach der ersten vollen Dosis. Zum Glück gehört die Spritze bald der Vergangenheit an und der sympathische Rheinländer kann nach seiner Operation einen Neuanfang wagen!