Ingo & Annika Peters: Nach dem Mega-Zoff! Endlich geben sie ein Update

Seit vier Jahren gehen Ingo und Annika Peters durch dick und dünn. Seit zwei Jahren sind sie sogar verheiratet. Doch wie bei jedem Paar kracht es auch mal zwischen den beiden. Und so schockierten sie vor wenigen Tagen mit einem heftigen Zoff ihre Fans! "Wir haben uns richtig übelst gestritten. Dass da nicht die Polizei aufgetaucht ist, ist fragwürdig. So laut haben wir uns gestritten. So laut habe ich noch nie in meinem Leben rumgebrüllt. Es sind richtig die Fetzen geflogen", so der "Schwiegertochter gesucht"-Star. Und er erklärte sogar: "Vielleicht ist es besser, getrennte Wege zu gehen. Ich weiß es gerade nicht."

Was genau passiert war? Dazu haben sich beide bis heute nicht geäußert. Aber immerhin geben sie den Fans ein Beziehungsupdate.