Hinter Klaus Kalinowski liegen harte Wochen. Am 11. Mai 2021 verstarb seine geliebte Ehefrau Ingrid Kalinowski im hohen Alter von 84 Jahren. Auch wenn das kultige Ehepaar bei „TV Total“ vor laufenden Kameras motzte und zankte was das Zeug hielt, waren sie bis zum letzten Atemzug ein Herz und eine Seele. Bis zum Schluss begleite Klaus seine sterbende Ehefrau: "Sie ist nach längerer Krankheit friedlich eingeschlafen. Ich habe ihr die Nacht über ihre Hand gehalten, bis sie gegen vier Uhr morgens starb", schildert der 85-Jährige der "Bild". Nach dem traurigen Abschied ist es nun an der Zeit nach vorne zu blicken. Der Witwer möchte noch in diesem Jahr im Showbusiness angreifen!