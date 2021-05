Stefan Raab: Frau & Kinder – So lebt der „TV Total“-Star heute

Während sich der talentierte Entertainer vor der Kamera immer wieder neu erfand, blieb er sich privat stets treu. Bereits 1997 lernte Stefan Raab seine Frau Nike Raab bei der Arbeit kennen und lieben. Sie soll ebenfalls als Mitarbeiterin bei seinem Arbeitgeber Brainpool TV angestellt sein. Im Jahr 2004 und 2006 erblickten die beiden Töchter das Licht der Welt. Während der Name von Raabs älterer Tochter Fiona bekannt ist, bleibt der Name ihre kleine Schwester bis heute geheim. Sein Privatleben ist Stefan Raab seit jeher heilig, so verlor er im Laufe seiner Karriere niemals ein Wort über seine Frau und seine Kinder. Gemeinsam mit zwei Hunden lebt die Familie in einer Villa im Kölner Stadtteil Hahnwald, wo Raab nun endlich seine TV-Rente in vollen Zügen genießen kann.