Inka Bause: Das wusste bis jetzt niemand

"Heute weiß ich viel besser, was ich will und was ich nicht will! Ich gehe mit meiner kostbaren Zeit bewusster um. Und die Begegnungen, die ich habe, weiß ich mehr zu schätzen." Sprücheklopfer oder Aufschneider – von denen braucht und will sie sich auf keinen Fall mehr ihre wertvolle Zeit stehlen lassen.

"Ich lasse keine Mistkerle mehr in mein Leben! Wenn man jung ist, geht man damit leichtfertiger um", weiß sie. "Da habe ich schneller mal einen Mann in mein Leben gelassen, mich aber auch schneller wieder getrennt und gedacht: 'Ach, es kommt bestimmt der Nächste um die Ecke.' Und da waren schon häufiger bittere menschliche Enttäuschungen vorprogrammiert – nicht nur in Sachen Liebe. Ich habe mich manchmal von Menschen getrennt, ob das nun Freunde oder Partner waren, da ging die Büchse der Pandora auf und ich habe mir gedacht: 'Mit wem war ich da zusammen? Das ist ja ein richtiger Mistkerl!' Man kann niemals so ganz in einen anderen Menschen hineinsehen." Doch deshalb niemandem mehr eine Chance zu geben, das hält Inka Bause auch für grundlegend falsch. "Wir dürfen keine Angst haben, von einem möglichen Partner verletzt, belogen oder betrogen zu werden", stellt sie klar. "Wer lieben will, wer die Liebe finden will, der muss auch etwas riskieren."

Früher stand Inka auf große, dunkelhaarige Männer. "Aber wie man sieht, es hat nichts geholfen – deswegen drehe ich mich heute eher ganz schnell um, wenn so ein Mann auf mich zukommt (lacht). Er muss es schaffen, etwas in mir anzuzünden!"