Inka Bause: Bittere Trennung! Jetzt bleibt ihr nur noch Hund Eddi

Es ist eine harte Umstellung für Eltern, wenn Kinder flügge werden. Inka Bause hat ihre Tochter nach der Scheidung allein großgezogen. Vor sechs Jahren nahm sich Annelis Vater Hendrik Bruch († 53) das Leben. Bislang wohnte Anneli ganz in der Nähe der Mutter, doch für die Liebe verlässt die gelernte Fotografin jetzt Deutschland und wagt einen Neuanfang. "Ich bin selbst dran schuld. Ich habe damals in Dänemark geheiratet. Wir machen seit jeher Urlaub in Skandinavien. Da muss ich mich nicht wundern, wenn das Kind dorthin auswandert", versucht Inka, sich die Situation schönzureden. Doch spontane Treffen sind nun nicht mehr einfach so möglich.

Noch ist Inkas Mutter Angret da, dennoch reißt der Abschied der Tochter eine schmerzliche Lücke. Im TV hat die Moderatorin bei "Bauer sucht Frau" bereits unzählige Ehen gestiftet und Herzen zueinander geführt. Privat ist ihr dieses Glück nicht vergönnt und Inka seit Jahren Single. Zerbricht sie nun an der Einsamkeit? Zumindest die Hoffnung hat sie nicht verloren: "Die Liebe kann einem immer begegnen – vielleicht ja schon morgen?". Immerhin bleibt ihr Hund Eddi treu...