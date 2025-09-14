Inka Bause: Erobert dieser Schwede ihr Herz?

Der gebürtige Ire lebte viele Jahre in Deutschland, spricht die Sprache und sucht jetzt eine „humorvolle, natürliche Frau, die ein bisschen schräg drauf ist“. Und genau hier horchen alle auf: Inka Bause (56) hat doch selbst einen ganz besonderen Draht zu Schweden: Tochter Anneli (28) zog vor drei Jahren dahin! „Natürlich bin ich sehr oft in Schweden. Immer wenn ich kann, bin ich natürlich bei meinem Kind“, verriet sie einmal. Und sie wäre sogar offen für mehr: „Vielleicht lerne ich ja meinen Mann in Schweden kennen.“