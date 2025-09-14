Inka Bause: Erobert dieser Schwede ihr Herz?
Inka Bause verkuppelt seit Jahren ledige Bauern. Springt der Funke nun auch bei ihr über?
Inka Bause ist offiziell Single.
Gerade erst wurden die neuen Kandidaten für „Bauer sucht Frau International“ vorgestellt – und schwups, da fällt er uns sofort ins Auge: ein richtig netter, bodenständiger Bauer, der in – Achtung! – Schweden lebt. Und wer hat noch mal eine ganz besondere Verbindung nach Skandinavien? Richtig, Inka Bause (56)! Denn ihre Tochter wohnt dort – das Land ist ihr also nicht fremd. Erobert dieser Schwede ihr Herz? Alles über das Liebesgeflüster!
Schweden verbindet die beiden!
Er lebt allein auf einem alten Bahnhofshof in Schweden – mit Minischweinen, Gänsen, Hühnern und einem Hahn namens Bon Jovi: Turner (64) ist der wohl ungewöhnlichste Kandidat bei „Bauer sucht Frau International“.
Der gebürtige Ire lebte viele Jahre in Deutschland, spricht die Sprache und sucht jetzt eine „humorvolle, natürliche Frau, die ein bisschen schräg drauf ist“. Und genau hier horchen alle auf: Inka Bause (56) hat doch selbst einen ganz besonderen Draht zu Schweden: Tochter Anneli (28) zog vor drei Jahren dahin! „Natürlich bin ich sehr oft in Schweden. Immer wenn ich kann, bin ich natürlich bei meinem Kind“, verriet sie einmal. Und sie wäre sogar offen für mehr: „Vielleicht lerne ich ja meinen Mann in Schweden kennen.“
Und auf die Frage, ob sie selbst dorthin ziehen würde? Ihre klare Antwort: „Natürlich, nichts ist ausgeschlossen.“ Da liegt der Gedanke doch nahe: Könnte Turner mehr sein als nur ein Kandidat? Sympathisch, ehrlich – und vor allem: bereit für die Liebe. Ob’s zwischen Inka und dem Rock-’n’-Roll-Bauern funkt? Dass weiß niemand. Aber eines ist klar: In Schweden gibt’s nicht nur Köttbullar.
