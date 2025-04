Inka Bause: Finanzielle Probleme & falsche Entscheidungen! Sie wurde gewarnt

Neben Tarot setzt die Moderatorin auch auf kleine Rituale, die ihr im Alltag Halt geben. Wenn sie merkt, dass sie in "schlechter Energie" ist, greift sie zum Räucherwerk. Mit Salbei durchstreift sie ihre Räume und vertreibt damit bewusst alles Negative. "Vielleicht ist es Einbildung", sagt sie lächelnd, "aber für mich fühlt es sich danach einfach besser an." Doch ihre größte Kraftquelle ist und bleibt ihre Tochter Anneli (28), die in Schweden lebt. An Tagen, die schwerer wiegen, ist es Anneli, die wieder Licht ins Dunkel bringt. Die gegenseitigen Besuche seien, so Inka, das allerschönste Ritual – voller Liebe, Nähe und guter Energie.