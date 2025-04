Inka Bause: "Let's Dance"-Absage! Das ist der wahre Grund

Während andere davon träumen, die "Let's Dance" für Inka absolut keine Option. Nicht, weil sie die Show selbst nicht mag, sondern weil sie keinerlei Tanz-Skills besitzt.

"Ich stehe immer krumm, weil ich immer zu groß war, also zu lang war in meinem Leben. Und ich möchte mich da nicht zum Obst machen und da jeden Tag trainieren einen ganzen Monat", erklärte sie kürzlich in der "NDR Talk Show". Hinzukommt die Angst vor Verletzungen. "Dann habe ich einen Bänderriss, da kriege ich was in der Kniescheibe", zählt sie allerhand Wehwehchen auf, auf die sie gerne verzichten kann.