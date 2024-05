Inka Bause: "Ich bin auch ohne Mann komplett!"

"Mir will keiner glauben, dass mein Leben auch ohne Mann erfüllt, glücklich und komplett ist", sagt sie weiter. Aber es ist so, weil Inka es sich alleine schön macht, ihr Glück selbst in die Hand nimmt und ihre Unabhängigkeit auslebt. Außerdem: "Alles, was ich mir als junge Frau mal im Leben vorgenommen hatte, habe ich doch geschafft." Selbst die große Liebe, die Inka sich immer gewünscht hat. Die hatte sie auch. Gut neun Jahre war sie mit Hendrik Bruch (†53) verheiratet. 2004 trennte sich das Paar. 2016 starb Hendrik nach einem Selbstmordversuch. Aber die Liebe blieb. Eine, an der Inka bisher keinen anderen Mann messen konnte.