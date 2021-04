Inka Bause: Liebes-Hammer! Jetzt kommt alles ans Licht

Wie Inka berichtet, ist sie fest davon überzeugt, nochmal den richtigen Mann im Leben zu finden. Online-Dating kommt dabei für sie jedoch nicht in Frage. Der Grund: ihr Promistatus! So erklärt die Moderatorin gegenüber "Brisant": "Geht einfach nicht. Seit meinem 16. Lebensjahr bin ich bekannt und muss aber sagen, wenn ich nicht diesen Beruf hätte, würde ich es sofort machen. Also ich hätte sofort, glaube ich, ein paar Jahre nach meiner Trennung hätte ich sofort online mich beworben. " Sie fügt jedoch optimistisch hinzu: "Aber ich denke mal, es wird sich vielleicht auch ohne online noch ein Herr finden, der mich ganz nett findet." Ehrliche Worte, die einem intimen Einblick in Inkas Privatleben geben!

Ob die Moderatorin wohl in diesem Jahr noch eine neue Liebe finden wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...