Inka Bause: Liebesdrama am Set! Bauer Olaf hat ihr das Herz gebrochen!

Sie ist Deutschlands berühmteste TV-Kupplerin. Seit 17 Jahren moderiert Inka Bause die beliebte Datingshow, bei der Bauern eine neue Liebe suchen. Doch ihr eigenes Herz konnte schon lange kein Mann mehr erobern. Seit der Trennung von Ehemann Hendrik Bruch († 53) im Jahr 2003 ist die Mutter einer Tochter, Anneli (25), solo. Aber damit soll jetzt Schluss sein! Auf die Frage, ob sich die Blondine schon mal in einen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten verguckt hätte, antwortete sie überraschend laut "Freizeitwoche": "Nee, komischerweise noch nicht, ich rechne aber jeden Tag damit." Offenbar kann sie sich eine Beziehung zu einem Landwirt aus ihrer Show sehr gut vorstellen! Ob Bauer Olaf (59) die Liebes-Flaute bei der Wahl-Berlinerin beenden kann? Der Biolandwirt aus der Region Ostprignitz-Ruppin gilt als Herzensbrecher – und das, obwohl er vor 21 Jahren die linke Hand bei einem Motorrad-Unfall verloren hat. Inka war von dem sympathischen Brandenburger gleich dermaßen angetan, dass sie ihn zu Kaffee und Kuchen traf. Bei dem Date lernten sich die beiden näher kennen. Vom Alter her passen die zwei prima zusammen und außerdem wohnen sie nur etwa eine Stunde Fahrtzeit voneinander entfernt.

Seinen Hof möchte Olaf in den nächsten Jahren an Sohn Hannes (36) übergeben und mit seiner Zukünftigen die Welt erkunden. "Ich will langsam aussteigen und die schönen Sachen im Leben genießen", sagt er. Stadtpflanze Inka müsste also gar keine Bäuerin werden!