Bauer sucht Frau International: Neue Kandidaten für 2022 enthüllt!

Charly aus Botswana

Charly ist schon immer in der Ferne zu Hause. Der 58-Jährige wurde in Namibia geboren und lebt heute in Botswana. Vor zwei Jahren verlor der Obst- und Gemüseanbauer seine Frau und sucht nun nach einer neuen Partnerin an seiner Seite. Seine zwei Kinder, die ebenfalls in Afrika leben unterstützen ihren Papa, der in seiner Freizeit auf dem Bassmarimba klimpert oder mit seinem Boot unterwegs ist, bei seiner Liebessuche.