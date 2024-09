Inka Bause: Schluss mit "Bauer sucht Frau"? Die Moderatorin verrät ihre persönlichen Zukunftspläne

Inka macht klar, dass sie ihre Karriere damit in ein paar Jahren nicht an den Nagel hängen will: "Ich möchte reflektieren in fünf, sechs Jahren: Warum habe ich das da rein geschrieben?" Sie möchte sich auf dem Weg selbst hinterfragen und daran erinnern, dass sie auch andere Wege gehen kann. "Mit 60 machst du vielleicht Dinge nicht mehr, die du vor 30 Jahren gemacht hast", betont die gebürtige Leipzigerin, für die ein möglicher Stilwechsel oder auch neue Karrierepläne in der Zukunft durchaus denkbar sind.

Das bedeutet erst einmal Aufatmen bei den Fans von "Bauer sucht Frau"! Mit Inka als Herzstück der beliebten Datingshow ist also vorerst noch kein Ende in Sicht. Vielleicht verliebt sich die Singlefrau bis dahin sogar selbst in einen der einsamen Bauern...