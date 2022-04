Inka Bause: Sie kann ihr neues Glück nicht länger verbegen

Sofort schwelgt die Moderatorin wieder im siebten Babyhimmel und schwärmt glücklich: "Die kleine Lisa ist zu goldig!" Ob Inka Bause jemals wieder auch ein eigenes Kind in den Armen halten darf? Die gebürtige Leipzigerin ist seit zehn Jahren Single, der Mann ihres Herzens lässt leider weiter auf sich warten. "Ich habe Sehnsucht nach dem richtigen Partner an meiner Seite. Ich will nicht alleine alt werden", sagte sie zuletzt noch. Und dann könnte sie sich auch vorstellen, noch einmal zu heiraten. So wie Bauer Nils und seine Auserwählte Sabrina. Im Sommer wollen sie ihre große Traumhochzeit feiern!

So schnell könnte es bei Inka theoretisch auch gehen, wie sie selbst sagt: "Es kann mich morgen treffen, und übermorgen kann ich den Antrag annehmen", malt sie sich ihr neues Liebesglück aus.