Inka Bause: Tränenreiches Video veröffentlicht – „Lustig ist mir gar nicht zumute“
Statt auf der Bühne zu stehen, meldet sich Inka Bause nun mit einem sehr persönlichen Video bei ihren Fans. Die beliebte Moderatorin und Sängerin spricht offen über einen privaten Rückschlag.
Es läuft nicht alles perfekt bei Inka Bause.
© IMAGO / Bildagentur Monn
Auf Instagram zeigt sich die sonst so fröhliche „Bauer sucht Frau“-Moderatorin ungewöhnlich ernst. Sie berichtet von der Absage ihrer geplanten Tournee, die eigentlich ein großes Jubiläum feiern sollte. Doch der Vorverkauf lief schlecht, zu wenige Karten wurden verkauft. Inka Bause zeigt sich enttäuscht:
„Na klar fällt man nach einem verlorenen Kampf in ein Loch. So ist es auch bei mir und meinem Team.“
Politische Haltung als möglicher Grund
Die 56-Jährige macht kein Hehl daraus, dass sie hinter ihren klaren Statements gegen rechte Tendenzen steht – auch wenn das offenbar Konsequenzen für ihre Karriere hatte: „Ich würde es immer wieder tun.“
Nach eigenen Angaben habe diese Haltung zu spürbaren Ticketverlusten geführt. Ein Rückschlag, den sie bewusst in Kauf nimmt.
„Lustig ist mir gar nicht zumute“
Das Video zeigt deutlich: Bause ist getroffen. Sie bezeichnet die Tourabsage als „kein Kompliment“ und gesteht: „Lustig ist mir gar nicht zumute.“
Trotzdem betont sie, dass Aufgeben keine Option ist: „Wie bei einem Unternehmer, Sportler, Politiker heißt es: ‚Krone richten, weitermachen‘.“
Blick nach vorn
Ihre Liebe zur Musik will sie nicht aufgeben. Besonders wichtig ist ihr, dass sie die Fans im Herzen behält, die Karten gekauft haben: „Ich schaue auf die Menschen, die Tickets gekauft haben, nicht auf die, die keine gekauft, oder sie sogar zurückgegeben haben.“
Bereits in den vergangenen Jahren musste Bause ähnliche Niederlagen hinnehmen: 2021 fiel eine Tour wegen Corona aus, 2022 auch schon wegen schwacher Nachfrage. Angesichts der derzeit unsicheren Lage und knapper Finanzen vieler Menschen will sie vorerst keine neuen Tourpläne schmieden.
Bause beschönigt nichts
Das Video zeigt eine Inka Bause, die verletzlich, aber auch kämpferisch ist. Sie weiß, dass es Wichtigeres gibt als eine abgesagte Tour – und macht ihren Fans Mut, indem sie Haltung beweist. Auch wenn der aktuelle Rückschlag schmerzt, bleibt sie sich selbst treu.