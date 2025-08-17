Inka Bause: Wird sie durch SIE bei "Bauer sucht Frau" ersetzt?
Inka Bause hat in der Vergangenheit bereits darüber gesprochen, dass sie irgendwann nicht mehr bei "Bauer sucht Frau" vor der Kamera stehen wird. Steht ihre Nachfolge schon in den Startlöchern?
Ein frischer Wind weht durchs Kuppelshow-Paradies – und der bringt Bewegung ins Spiel. Inka Bause (56) hat bereits mehrfach angedeutet, dass sie "Bauer sucht Frau" nicht ewig moderieren möchte. Seit 2005 steht sie für das beliebte Format vor der Kamera, hat mittlerweile zahlreichen Bauern zur großen Liebe verholfen. Die Kuppelshow ohne die sympathische Blondine? Kaum vorstellbar. Und wer könnte in ihre Fußstapfen treten?
Wird eine Talkshow-Queen zur Kupplerin?
Womöglich steht schon eine Nachfolgerin in den Startlöchern: Arabella Kiesbauer (56) rückt immer stärker ins Rampenlicht. Sie begeisterte aktuell die Zuschauer bei "Kampf der Realitystars", wo sie bereits Cathy Hummels (37) ablöste – souverän und mit Charme.
Und auch in Sachen Kuppelshow bringt sie reichlich Erfahrung mit: Seit Jahren führt sie durch die österreichische Version von "Bauer sucht Frau" – mit Herz, Humor und einem feinen Gespür für Emotionen. Ob Arabella nun auch auf Inkas Job schielt? Die Konkurrenz schläft bekanntlich nie.
