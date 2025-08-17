Inka Bause: Wird sie durch SIE bei "Bauer sucht Frau" ersetzt?

Ein frischer Wind weht durchs Kuppelshow-Paradies – und der bringt Bewegung ins Spiel. Inka Bause (56) hat bereits mehrfach angedeutet, dass sie "Bauer sucht Frau" nicht ewig moderieren möchte. Seit 2005 steht sie für das beliebte Format vor der Kamera, hat mittlerweile zahlreichen Bauern zur großen Liebe verholfen. Die Kuppelshow ohne die sympathische Blondine? Kaum vorstellbar. Und wer könnte in ihre Fußstapfen treten?