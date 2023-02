Inka Bause: Trennung! Sie schmeißt ihn aus der Wohnung

Jetzt ist Schluss! Jahrelang waren Inka Bause und Choreograf John Wildbrett enge Freunde. Die Freundschaft war sogar so gut, dass die "Bauer sucht Frau"-Moderatorin ihrem Freund eine Eigentumswohnung in Berlin zu einem günstigerem Preis vermietete. Doch damit ist jetzt Schluss: Ausgerechnet an Heiligabend kündigte sie ihm seine Bleibe. Aber was ist zwischen den einstigen besten Freunden passiert, dass Inka sogar soweit gehen musste, ihren Freund und Mieter rauszuschmeißen?