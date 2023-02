Inka Bause & Roland Trettl: Überraschende Enthüllung um die beiden Moderatoren

In seinen "First Dates"-Shows verkuppelt er einsame Herzen – jetzt sucht Roland Trettl selbst wieder nach der Liebe. Vor Kurzem schockte der TV-Liebling mit seinem Ehe-Aus. Nach zwölf Jahren ist mit seiner Frau Daniela Schluss. In einem Instagram-Statement erklärt er: "Es reicht leider nicht mehr für eine gemeinsame Liebe."

Dabei war Daniela für Roland immer die große Stütze. Bevor sie ihn stoppte, spielte der Starkoch jahrelang mit dem Feuer: Arbeitete um die 100 Stunden in der Woche, qualmte dazu drei Päckchen Zigaretten am Tag, hatte einen Hörsturz und Burnout. "Mein Leben wäre irgendwann an die Wand geknallt. Daniela ist meine Lebensversicherung", gab er zu. Doch wer passt nun auf ihn auf?

