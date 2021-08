Babs Kijewski: Bittere Abrechnung mit den PBB-Kandidaten!

Sie konnte das Verhalten ihrer Mitbewohner nicht nachvollziehen. "Ich finde es schade, dass die anderen mich nicht darauf angesprochen haben, sondern dann so hintenrum alles rauskommt. Eigentlich hatte ich mit jedem ein sehr gutes Verhältnis bis zur letzten Live-Show", so Babs Kijewski. Generell will sie sich die Folgen von "Promi Big Brother" auch nicht anschauen. "Ich habe gestern in eine Show kurz reingeschaut und das hat mich sehr verletzt, da einige auf dem Big Planet sehr böse über mich geredet haben und ein falsches Bild von mir dargestellt haben. Deshalb werde ich die Sache nicht weiter verfolgen", erzählt sie.