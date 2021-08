Die Liebe zum Meer und seinen bunten Bewohnern wurde Babara Kijewski, die im Norden Berlins aufwuchs, wohl in die Wiege gelegt. Ihr Vater ist selbst begeisterter Hobbytaucher und gab seine Leidenschaft früh an seine Tochter weiter. Ob Angel-Dokumentation oder Schnorchel-Ausflug, ihre Kindheit verbrachte die kleine Babs am und im Wasser. Trotz ihrer fischigen Leidenschaft absolvierte Babs Kijewski nach der Schule eine klassische Ausbildung zur Bauzeichnerin. Einige Jahre ging sie ihrer Arbeit in einem Architektenbüro nach, doch das wurde der Abenteurerin schnell zu langweilig. Schließlich widmete sie sich auch beruflich ihrer großen Leidenschaft: Dem professionellen Angeln! Zwei Gast-Auftritten in Stefan Raabs Talentschmiede „TV Total“ machten die Blondine bekannt. Seit 2014 steht Babs Kijewski für ihre erste eigene Sendung „Das Angelduell – Zwei Profis am Haken“ auf dem Sender DMAX vor der Kamera und gibt ihre Leidenschaft für Glitschiges an die Zuschauer weiter. Was den einen oder anderen überraschen sollte: Trotz ihrer Begeisterung fürs Angeln, lebt Babs Kijewski meist vegetarisch und isst nur sehr selten Fisch. Ihren Fang wirft sie nach einem Foto direkt wieder ins Wasser.