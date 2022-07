Iris Abel: "Albtraum beginnt erneut!" Tragische News von der TV-Bäuerin

Ein geliebter Mensch aus Iris' Familie ist offenbar gestorben. Auf ihrem Account veröffentlicht sie eine schwarze Kachel und schreibt dazu herzzerreißende Zeilen: "Wenn der Tod wieder in Deiner Familie und vor allem in Deiner Generation ankommt, sieht man, wie zerbrechlich ein Leben ist und ich stelle mir die Frage, wie lange ich vielleicht noch lebe. Falle ich irgendwann einmal tot um oder steht mir ein langer Leidensweg bevor oder verrotte ich in einem Altenheim, wo sich Niemand um mich kümmert? Die Generation vor uns haben wir an Krebs, ALS, Herzinfarkt, Sekundentot und Selbstmord verloren und teilweise über unendlich schlimme Leidenswege begleiten müssen. Und wir mussten stark bleiben. Nun beginnt der Albtraum erneut. Aber diesmal sind wir es, die auf der anderen Seite stehen."