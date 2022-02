Iris Abel: Trauriges Geständnis - Diese Worte gehen unter die Haut!

"Mine Verwandtschaft hat diesen Schnappschuss aus den 70igern beim Stöbern gefunden. Ich liebe alte Fotos. Ihr auch? Sie erfreuen einen, aber stimmen mich auch immer ein bisschen melancholisch. Eine Erinnerung an eine schöne Kindheit voll Liebe, Wärme und Geborgenheit und an geliebte Menschen, die nicht mehr da sind", schreibt Iris zu dem besonderen Foto und gibt dabei gleichzeitig ein paar intime Einblicke in ihr Innerstes! Das solche ehrlichen Worte von ihren treuen Fans nicht lange entendeckt bleiben, ist kaum verwunderlich! So kommentieren sie: "Geht mir auch so. Wird man wirklich melancholisch" sowie "Wie süß, man erkennt dich sofort." Ob Iris in der nächsten Zeit wohl noch mehr Bilder dieser Art teilen wird? Wir können gespannt sein...