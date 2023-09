Iris Abel: Schlimme Armuts-Beichte! Sie hat solche Angst

"Ich schaue gerade einen Bericht im Frühstücksfernsehen bei Sat.1 über Altersarmut in Deutschland und die Tendenz ist steigend", erklärt Iris mit ernster Miene. "Ich finde das äußerst erschreckend und frage mich, was läuft in diesem Land schief?" Der TV-Bericht scheint sie sehr aufgebracht zu haben!

"Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich kriege gerade wirklich die Wut. Was meint ihr dazu? Das kann's doch nicht sein. Leute, die ein Leben lang gearbeitet haben, werden im Stich gelassen und nagen sprichwörtlich am Hungertuch. Was läuft hier verkehrt?", fragt sie ihre Fans. Auweia...