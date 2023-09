Uwe & Iris Abel: Ehe-Fiasko! Ihr Glück wird auf die Probe gestellt

Uwe und Iris Abel haben es geschafft! Durch die Kult-Sendung "Bauer sucht Frau" wurden sie zu echten Stars. Inzwischen wohnen sie in einem Traumschloss. Doch behandelt Uwe seine Liebste auch wie eine Königin? "Uwe ist wirklich ein Schatz. Er behandelt mich jeden Tag wie eine Königin, na ja fast… Sobald die Rosen blühen, kriege ich immer eine. Das ist schön. Er ist ja auch mein König. Aber der kriegt manchmal richtig kontra", verrät sie im Interview mit "Schöne Woche". Der Landwirt ergänzt: "Wir kämpfen jede Woche um die Krone. Und manchmal führen wir auch Krieg. Allerdings nie lange." Nanu! Hängt bei den TV-Stars etwa der Haussegen schief?

"Im Urlaub – wenn wir mal rauskommen – ist die Welt rosarot. Absolut bestens. Aber wenn wir zu Hause sind und ein gemeinsames Projekt haben, dann fliegen schon mal die Fetzen. Dann ist Krieg. Wir haben da gerade so eine Planung, die uns an die Grenzen bringt", offenbart Iris Abel. Weiter erzählt sie von dem nervenraubenden Projekt: "Ich möchte einen Teil unserer Grünflächen und den ehemaligen Schweinestall für meine Pferde umgestalten. Wie wir das baulich umsetzen – da gehen die Vorstellungen weiiiit auseinander. Wir streiten ewig. Im schlimmsten Fall wird Uwe – er ist stur wie ein Esel – seinen Kopf durchsetzen. Ich nehme dann meine Pferde und gehe. Das habe ich ihm angedroht." Ungewöhnliche Worte des sonst so harmonisch wirkenden Ehepaars! Steht etwa eine Trennung bei Iris Abel und ihrem Bauern Uwe bevor?

Doch der "Bauer sucht Frau"-Star gibt Entwarnung: "Warum soll man weglaufen, nur weil es mal schwierig wird? Ich geb doch meine Königin nicht auf! Außerdem sagen Freunde von uns: Klappt es mit der ersten Frau nicht, dann klappt es mit keiner. Nochmal heiraten? Nein, danke! Dafür sind wir zu alt. Irgendwann holt jedes Paar der Alltag ein. Und dann geht alles von vorne los. Also: Wir halten jetzt durch! Wir kennen unsere Macken und können damit umgehen. Nein, wir gehören zusammen!"