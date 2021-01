Iris Abel & Bauer Uwe Abel: Sie schweben im Baby-Glück

Via "Instagram" wendete sich Anna Heiser nun an die Öffentlichkeit und verrät ihren Fans, dass sie ein kerngesundes Baby zur Welt gebracht hat. Anna kommentierte das erste Foto ihres kleinen Lieblings mit liebevollen Worten und berichtet: "3180 Gramm purer Liebe. Uns geht es gut und wir sind unendlich dankbar für das größte Wunder der Welt." Wow! Das so eine Nachricht nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich. So werden Anna und Gerald mit einer Vielzahl von Glückwünschen überschüttet - auch von Bäuerin Iris Abel...