"Bauer sucht Frau"-Star Christian & Barbara: Ihr Baby ist da!

Wie das Paar nun auf ihrem "Instagram"-Account berichtet, sind die stolze Eltern eines kleinen Jungen. So verkünden sie zu dem ersten Bild ihres kleinen Prinzen: "Seit dem 09.01 dürfen wir endlich unseren kleinen Liebling in den Armen halten." Wow! Was für wundervolle Nachrichten, die von den treuen Fans der beiden nicht lange unentdeckt bleiben. So werden der Bauer und seine Liebste mit einer Vielzahl von Glückwünschen überschüttet...