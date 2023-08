Iris Klein: Ärger in Hamburg! Ihre Kiez-Tour wird zum Fiasko

Seit Iris Klein sich von ihrem Ehemann Peter Klein getrennt hat, versucht sie, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. Sie hat nicht nur einen neuen Mann an ihrer Seite, sondern unterzieht sich auch diversen Beauty-Eingriffen, um sich besser zu fühlen. Natürlich sind faule Abende auf der Couch keine Option, wenn man seinen Liebeskummer überwinden will! Iris zieht lieber um die Häuser und zeigt ihrem Ex, wie glücklich sie ohne ihn ist...