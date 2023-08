Iris Klein: Nach Kiez-Eklat - "Strafanzeige wurde gestellt"

Nachdem Iris Klein vergangenes Wochenende zusammen mit ihrem neuen Freund "Mister T" in Hamburg zu Besuch war und zusammen Kult-Koberer Fabian Zahrt die "Olivia Jones Bar" besuchte, hagelte es ordentlich Kritik - für die Dragqueen: "Dieser Person noch eine Plattform zu geben, ist völlig unverständlich, das kann ich absolut nicht gutheißen, Olivia. Bin wirklich bitter enttäuscht!", schreibt ein Fan unter den Instagram-Post von Olivia Jones. "Olivia, für Dich bedeutet tolles Wochenende, mit IK und ihrem homophoben Mr T abzuhängen? Irgendwas geht da bei Dir gerade ganz schön bergab.", schreibt ein Anderer.

Doch was steckt eigentlich dahinter? In den letzten Wochen kamen Gerüchte auf, dass Iris' neuer Freund wohl einige fragwürdige, politische Einstellungen vertrete: So wurde ihm beispielsweise vorgeworfen, mit der AfD zu sympathisieren.

Dagegen wehrt sich Iris Klein jetzt und geht sogar strafrechtlich gegen Hate-Accounts vor.