Iris Klein: Ärger vor Gericht! Der Streit geht in die nächste Runde

Zur Erinnerung: Iris und die Unternehmerin Nadescha Leitze haben zusammen mit einem befreundeten Paar das "Cafe Pause" auf Mallorca betrieben. Nach kurzer Zeit war alles schon wieder vorbei. Die Beteiligten stritten sich und zogen vor Gericht, um dort die Einzelheiten zu klären.

Auf ihrem Instagram-Kanal verrät "Goodbye Deutschland"-Star Nadescha nun, dass sie erneut vor Gericht erscheinen muss. "Was habe ich da gerade wieder von der Polizei erhalten? Bin wieder als Zeuge im Verfahren gegen Iris K. geladen", schreibt sie in ihrer Story. "Das wird ein Spaß, wenn die Wahrheit endlich ans Licht kommt." Sie verrät, dass die Verhandlung am 12. Juli auf Palma stattfinden wird. Weitere Details gibt es bisher jedoch nicht. Auweia...