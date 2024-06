Iris Klein: Alles nur inszeniert? Das steckt hinter der Versöhnung

Lächeln für die Quote? Obwohl im Katzenberger-Clan gerade keiner besonders gut auf den anderen zu sprechen ist, versammelten sich jetzt alle an Iris’ Ehrentag. Gemeinsam lachten und feierten sie. Aber nur, so lange das Kamera-Team draufhielt. Der Grill wurde angeheizt, der Prosecco floss in Strömen, und eine Runde Karaoke durfte auch nicht fehlen: Iris Kleins 57. Geburtstag hatte alles, was eine klassische Gartenparty so benötigt, um ein voller Erfolg zu werden. Jede Menge Kartoffel- und Nudelsalat, Berge von belegten Brötchen, Süßigkeiten ohne Ende – und natürlich eine illustre Runde an Gästen. Auffällig: unter den zahlreichen Gratulanten waren so einige, die aktuell eigentlich nicht wirklich gut aufeinander zu sprechen sind. Ganz vorne mit dabei: Iris' Töchter Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser. Die Schwestern sollen sich in letzter Zeit eher weniger gut verstanden haben.