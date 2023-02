Iris Klein: Ausspioniert! So erfuhr sie wirklich von Peter Kleins Affäre

Wie nun eine Quelle der "Bild" berichtete, konnte Iris Klein ihrem Peter allen Anscheins nach nicht vertrauen. Die Mutter von Daniela Katzenberger soll im Versace-Hotel ihre Spione positioniert haben. Der Insider verrät nun: "Sie hat alle Begleiter angeschrieben und wollte immer wieder Informationen, was ihr Mann vor Ort treibt". Was sie dadurch herausfand, brachte bei ihr schlussendlich das Fass zum überlaufen und löste die Ehekrise aus. Die Quelle will wissen: "Iris Klein reagiert so verletzt, weil sie ihr Ehemann belogen haben soll".

Doch anscheinend setzte Peter Klein alles daran, seine Affäre zu vertuschen, wie der Insider weiter durchsickern lässt. Angeblich habe er Vorkehrungen getroffen und Yvonne bei ihren Treffen sogar das Handy weggenommen. "Er hat ihr verboten, Fotos von möglichen Treffen zu machen und online zu setzen" berichtet die Quelle. Auweia...

Wie sehr sich die Dschungelcamp Kandidaten durch die Show verändert haben, erfährst du im Video: