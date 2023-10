Iris Klein: Blitz-Hochzeit mit Mr. T? Sie lüftet ihr süßes Geheimnis

Während einer Instagram-Fragerunde deutet Iris an, dass es zwischen ihr und Mr. T doch schon ernster sein könnte, als die Fans bisher angenommen haben. Ein User möchte wissen, ob Iris ihren Nachnamen nach der Scheidung von Peter behalten möchte. "Nein, den will ich nicht behalten", gesteht sie. "Entweder ich nehme meinen Mädchennamen wieder an oder ich heirate wieder oder ich lasse mich von einem Prinzen adoptieren."

Aha! Käme eine erneute Hochzeit für Iris also wieder infrage? Eine Sache steht fest: Sie ist Hals über Kopf in ihren neuen Freund verliebt! "Er war ganz Gentleman und half mir beim Aufheben meiner Sachen, die auf den Boden fielen. Danach sind wir spontan Kaffee trinken gegangen. Seit diesem Tag sind wir unzertrennlich und total verliebt. Und stehen auch dazu", erzählte sie vor wenigen Monaten auf ihrem Instagram-Kanal.

Und wer weiß... vielleicht wagen die beiden irgendwann ja tatsächlich den nächsten Liebes-Schritt!