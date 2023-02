Iris Klein: Emotionales Update! Sie schreibt sich den Schmerz von der Seele

Iris meldet sich zu Wort

"Danke an all die lieben Menschen da draußen, die fragen, wie es mir geht. Ich habe meine Zahn-OP soweit ganz gut überstanden und auch meine Magenkrämpfe sind fast weg. Ich ruhe mich noch etwas aus, bis es mir wieder besser geht und melde mich zu gegebener Zeit wieder bei euch", schreibt Iris in ihrer Story.

"Ich bin auch froh, dass nun etwas Ruhe in mein Leben einkehrt. Gerade alles nicht leicht für mich", fügt sie hinzu. "Und noch was... ich blockiere jeden, der mir und meiner Seele nicht guttut. Punkt. Denn ich muss mir nicht alles gefallen lassen. Wenn jeder vor seiner eigenen Haustür kehren würde, dann müsste er sich nicht ständig um die Belange anderer kümmern und würde seine Zeit sinnvoll nutzen..."