Laura Müller: Trennung von Michael Wendler! Sie muss zurück nach Deutschland

In den sozialen Medien lächelt Laura Müller stets in die Kamera, sie will allen beweisen, wie happy sie doch ist. Doch sieht es in ihr drinnen auch so aus?

So tapfer sie sich zeigt, Einsamkeit, Schulden und der mediale Druck dürften für eine junge Frau wie sie nicht einfach sein. So eine Last sollte niemand tragen. Das sehen auch ihre Follower so. Die raten ihr klipp und klar zur Trennung von Michael Wendler. "Wach auf.... Dein alter Ehemann zieht dich mit seinen Aussagen in den Abgrund... Wegen ihm ist deine Beliebtheit weit gesunken, wegen ihm springen deine Vertragspartner ab, wegen ihm hast du vieles verloren, er macht weiter ohne Rücksicht auf dich... Es scheint ihm egal was mit dir passiert... Hauptsache er kann sich mit dir Brüsten... Wach auf. Sonst gehst du mit ihm unter.... [...]" - dies ist nur einer von vielen Kommentaren auf Instagram. Und vielleicht sollte sich Laura Müller diese doch einmal zu Herzen nehmen. Denn für die Trennung und einen Neuanfang in Deutschland ist es nicht zu spät...

