Iris Klein: Große Enttäuschung! Peter hat ihr schon wieder das Herz gebrochen

Iris Klein genießt ihre neu gewonnene Freiheit in vollen Zügen. Sie feiert, trinkt, reist und will sich demnächst sogar tätowieren und operieren lassen. Bis dahin war es allerdings ein langer und harter Weg. Denn nach der Trennung von Ehemann Peter Klein fiel sie wochenlang in ein tiefes Loch. Und so ganz scheint der Schmerz auch noch nicht überwunden zu sein...