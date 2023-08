Iris Klein: Großer Fehler! Jetzt kommt jede Hilfe zu spät

Die Trennung von Peter Klein war für Iris Klein nur schwer zu verkraften. Viele Jahre lang war er der Mann an ihrer Seite und ein toller Ersatz-Papa für ihre Kinder. Doch ihr Liebster hat Gefühle für Yvonne Woelke entwickelt und so musste die Ehe leider enden. Für Iris brach eine Welt zusammen. Im Netz klagte sie ihren Fans am laufenden Band ihr Leid. Heute ist der 56-Jährigen alles einfach nur noch richtig peinlich. Rückgängig machen kann sie ihre Fehler nicht, doch totschweigen will sie ihr skurriles Verhalten natürlich auch nicht...