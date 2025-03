Iris Klein vs. Yvonne Woelke: Nachricht von Peter Klein sorgt für Eklat

Bei "Promis unter Palmen" herrscht seit dem Einzug von Yvonne Woelke (46) dauerhaft angespannte Stimmung. Klar, die aktuelle Freundin von Peter Klein (57) und dessen Ex Iris Klein (57) werden einfach keine Freunde mehr. Und für die anderen Kandidaten heißt es: Entweder sie sind Team Yvonne oder Team Iris. Blöd für Yvonne – ihr Team ist mit Lotto-Chico (44) bislang ziemlich klein. Dennoch hat sie es geschafft, immernoch dabei zu sein. Denn in den Matches schlägt sich die angebliche Ehebrecherin bislang erfolgreich. In Folge 3 konnte sie sich eine der Teamkapitänsbinden sichern – und auch in Episode 4 sieht es für sie schon wieder gut aus. Iris hingegen verfällt immer mehr in den Jammer-Modus – doch am Ende kann sie triumphieren …

Iris pöbelt und stänkert auch in Folge 4 weiter gegen Yvonne und wird nicht müde, die Karte der betrogenen Ehefrau auszuspielen. Sie sieht sich nonstop in der Opferrolle und betont nur zu gerne, wie hart das Leben ihr doch mitgespielt hat. DAS könne auch nur jemand verstehen, der auch schon mal WIRKLICH geliebt habe, ist sie überzeugt – und das ist nicht Claudia Obert (63).