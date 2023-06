Iris Klein: Hochzeit mit ihrem Freund! Jetzt geht alles ganz schnell

Auch eine Hochzeit ist nicht ausgeschlossen. "Never say never. Ich mache Nägel mit Köpfen. Ich denke, andere Frauen haben da schon mehr Männer im Leben gehabt wie jetzt vier Ehemänner. Wer weiß..." Mal sehen, ob bald wirklich wieder die Hochzeitsglocken läuten...

Auch interessant:

Auch Iris' Ex Peter plant eine Zukunft mit Yvonne. Angeblich wollen die beiden ein Baby bekommen. Mehr dazu erfahrt ihr im Video: