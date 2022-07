Iris Klein: Knallharte Ansage! Ihr platzt endgültig der Kragen

Iris ist schockiert

"So lange die wichtigsten Menschen in meinem Leben und in meinem Herzen einen Platz haben, ist es mir egal, was andere über mich denken. Ich werde von ihnen geliebt, wie ich bin und das ist alles, was zählt", stellt Iris klar. "Kann man die Menschen nicht einfach mal so akzeptieren, wie sie nun mal sind? Warum muss man ständig an anderen rumnörgeln?"

In ihrer Story wird sie noch deutlicher. "Unter diesem Bild steht nur Hass. Was ist mit der Menschheit los?", fragt sie sich. "Ich frage mich dann immer: Woher zur Hölle kommt so viel Hass im Netz? Woher und warum? Weil ich jetzt abgenommen habe, werde ich beschimpft. Weil ich so alt bin, werde ich beschimpft. Weil ich so fett bin, werde ich beschimpft. Nobody is perfect. Was ist los mit euch?"

Doch zum Glück hat Iris einen Weg gefunden, mit dem Hass umzugehen: Sie blockiert konsequent alle User, die sie beschimpfen!

