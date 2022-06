Iris Klein: Völlig verändert! Sie ist nicht wiederzuerkennen

Iris hat sich total verändert

"Das Leben ist schön. Von einfach war nie die Rede. Irgendwie ist immer irgendwas, aber ich werde älter und somit auch ruhiger", schreibt Iris verwundert. "Früher habe ich mich immer sehr über alles und jeden aufgeregt und hatte fast gar keine Zündschnur. Immer unter Strom. Viele Dinge hab ich im Zorn gesagt und oft danach bereut."

Heute habe sich das jedoch komplett geändert. "Ich lächle und denke mir meinen Teil, denn die meisten Dinge regeln sich eh von selbst und bei Menschen, die mich verletzt haben, regelt es das Karma. Also bleibe ich weiterhin entspannt und genieße mein Leben auf Mallorca, das ich mir hart erarbeitet habe." Es sei nicht einfach gewesen, ihre Kinder alleine großzuziehen und ganze 33 Jahre lang in der Gastronomie zu arbeiten. "Jetzt bin ich an der Reihe und genieße meinen letzten Lebensabschnitt", stellt sie klar. Es sei ihr gegönnt!

