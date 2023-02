Iris Klein: Kryptische Zeilen! Jetzt meldet sie sich nach dem Klinik-Schock zurück

Normalerweise hält Iris Klein ihre Community auf Instagram immer über ihr Leben als Löwen-Mama auf Mallorca auf dem Laufenden. Doch seit Gerüchte die Runde machten, ihr Mann Peter Klein wäre mit Djamila Rowes Begleitperson Yvonne Woelke im Hotel Versace in Australien fremdgegangen, wurde es ruhig um die Mutter von Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger. Bis sie jetzt ihre Fans mit einem besorgniserregenden Klinik-Aufenthalt schockte. In ihrer Instagram-Story meldete sie sich nun zurück und postete drei Bilder mit verschiedenen Sprüchen.

In einem heißt es: "Manchmal tut es gut, trotz all des Stress' und der Verpflichtungen für kurze Zeit mal nicht zu funktionieren. Denn immer funktionieren, funktioniert auf Dauer nicht". Ein Weiterer richtet sich ganz offensichtlich an ihren Noch-Ehemann Peter Klein: "Ich weine nicht wegen dir. Ich weine über meine rosarote Brille, mit der ich all die schwierigen Punkte davor schon ignoriert hatte." Ein Letzter wird dann noch deutlicher: "Es kommt ein Zeitpunkt in deinem Leben, an dem du bemerkst, wer dir wirklich wichtig ist, wer es nie war und wer es immer sein wird". Auweia, da scheint der Schmerz bei der 55-Jährigen noch immer tief zu sitzen...

