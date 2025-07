Iris Klein lobt Yvonne Woelke – plötzlicher Frieden nach öffentlichem Zoff?

Hintergrund der versöhnlichen Geste ist ein Unfall bei einem TV-Dreh, bei dem sich Peter Klein verletzt haben soll. In einer Q&A-Runde auf Instagram wurde Iris gefragt, ob sie ihrem Ex gute Besserung wünsche. Ihre Antwort fiel unerwartet klar und mitfühlend aus: "Natürlich", schrieb sie – und fügte hinzu, dass sie in vergleichbaren Situationen auch früher für ihn da gewesen sei.