Iris Klein: Neuer Skandal nach der Trennung! Ist ihre Karriere nun endgültig vorbei?

Dabei waren die Perspektiven für 2024 eigentlich gar nicht so schlecht gewesen: Bei "Promi Big Brother" hatte Iris durch sympathisches Auftreten bei den Zuschauern punkten können, und der endlose Trennungszoff mit ihrem Ex Peter Klein wurde kurz vor den Feiertagen auch endlich beigelegt. Alles hätte so schön sein können, wäre da nicht der Trubel um Iris’ mittlerweile Ex-Freund gewesen, dessen fragwürdige politische Einstellung sie wichtige Werbepartner kostete: Wie diverse Medien berichteten, habe Thorsten alias "Mr. T" unter dem Pseudonym "Toto Corlèone" seine Nähe zur AfD kundgetan und soll Deutschland für die Unterstützung der Ukraine kritisiert haben. Für den Werbekunden "Hello Fresh" ein Grund, die Zusammenarbeit mit Iris umgehend zu beenden. "Wir distanzieren uns klar von rassistischem und rechtem Gedankengut. Wir haben derzeit keine weiteren Kooperationen zum aktuellen Fall geplant und nehmen diesen zum Anlass, um unseren Prozess zur Auswahl von Influencerpartner:innen zu überprüfen", schrieb das Unternehmen. Ein herber Rückschlag für die Katzenberger-Mama, die sich um Schadensbegrenzung bemühte: "Weder mein Partner noch ich haben irgendwas mit einer rechten Bewegung oder Partei am Hut", beteuert sie in ihrer Instagram-Story.