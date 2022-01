Iris Klein: "Playboy"-Hammer! Lässt sie die Hüllen fallen?

Zieht Iris sich vor der Kamera aus?

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Iris irgendwann nackt im "Playboy" zu sehen sein wird. "Ganz bestimmt nicht", antwortet sie lachend. "So toll finde ich mich jetzt auch nicht. Außerdem muss ich niemandem etwas beweisen. Ich überlasse das wirklich schönen Mädchen." Wer die 54-Jährige also hüllenlos sehen will, wird leider enttäuscht.

Es könnte allerdings durchaus sein, dass Iris irgendwann über das "Let's Dance"-Parkett fegt. An der Show wolle sie nämlich "unbedingt" teilnehmen. Doch es gibt da einen Haken! "Die finden nur niemanden, der mit mir freiwillig die Hebefigur machen will", witzelt die dunkelhaarige Schönheit. Sie nimmt sich eben nicht ganz so ernst - und genau das lieben ihre Fans an ihr!