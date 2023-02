Iris Klein: Rührendes Video! Nach dem Affären-Drama schenkt ER ihr Kraft

Aurelio steht zu Iris

Das ganze Drama geht natürlich auch nicht spurlos an den Promi-Kollegen der Familie vorbei. Auf Instagram meldet sich nun Aurelio Savina zu Wort, um Iris in dieser schwierigen Zeit beizustehen. "Niemand hat so etwas verdient und ich hoffe inständig, dass eines Tages allen Menschen klar wird, wie wichtig es ist, die Wahrheit zu sagen und über alles zu sprechen, was man auf dem Herzen hat. Denn egal, wie groß der Schmerz in diesem Moment sein mag, er wird niemals so groß und tief sitzen wie der Schmerz, den man spürt, wenn einem klar wird, dass der Mensch, den man liebt, einen hintergangen hat", stellt er klar.