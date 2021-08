Iris Klein: Totalausraster! Sie verliert komplett die Fassung

Iris platzt der Kragen

"Es ist manchmal wirklich unglaublich, wie viele Leute einen kritisieren", feuert sie. "Ich bin schuld an der Umweltkatastrophe. Am Klimawandel bin ich natürlich auch schuld. Wenn ich was grille, kommen die Veganer und beschimpfen mich. (...) Und dann wundert ihr euch, warum ich immer weniger Privates zeige? Wenn ich euch dann mitnehme auf den Markt auf Mallorca, dann kommen wieder Leute und sagen: Wie kannst du das nur machen, wo wir doch alle gerade nicht reisen dürfen und wenn ich dann essen gehe: Wie kannst du nur, wo es doch so viel Unheil auf der Erde gibt."

Ihren Kritikern macht Iris eine deutliche Ansage! "Leute, ich sag euch was. Ich darf leben und ihr darf mein Leben genießen und ihr dürft es auch. Stellt euch das vor", stellt sie klar. "Was hat die Pandemie mit den Menschen gemacht? Nur noch mit dem Finger auf andere zeigen."

"Leute, hört euch doch mal selbst zu, was ihr von euch gebt", fordert die Mama von Daniela Katzenberger. Doch wie sie ihre Follower kennt, wird sie bestimmt auch für diese Aussage kritisiert...

