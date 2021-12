Iris & Peter Klein: Traurige Gewissheit! Es zerreißt ihr das Herz

Weihnachten in Deutschland? Fehlanzeige! Iris und Peter Klein müssen in diesem Jahr wohl darauf verzichten, über den Weihnachtsmarkt zu laufen und Schneemänner zu bauen. Der Grund: Die Corona-Pandemie wütet derzeit wieder so heftig, dass die beiden sich einfach nicht wohl dabei fühlen würden, in den Flieger zu steigen.