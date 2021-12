Oliver und Amira Pocher: Heftige Vorwürfe! Jetzt bricht alles über ihnen zusammen

Seit dem Beginn der Pandemie macht Oliver Pocher unmissverständlich klar, was er von Leuten hält, die keine Rücksicht auf ihre Mitmenschen nehmen. Immer wieder hat er reisende Influencer öffentlich bloßgestellt und kritisiert. Doch an die Regeln hält sich der Komiker leider auch nicht immer. Zuletzt musste er sogar von der Polizei abgeführt werden, weil er sich nicht an die Corona-Sicherheitsregeln eines Konzertveranstalters gehalten hatte.